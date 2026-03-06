Spectacle grainothèque La roulotte à merveilles Médiathèque Intercommunale Montélimar
mercredi 1 avril 2026.
Spectacle grainothèque La roulotte à merveilles
Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Charles De Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Dans ce cocon de bois et de tissus, la conteuse, Melissa Baker, vous propose un voyage féerique pour se faire chatouiller les oreilles par des contes.
Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
In this cocoon of wood and fabric, storyteller Melissa Baker takes you on a fairytale journey to tickle your ears.
L’événement Spectacle grainothèque La roulotte à merveilles Montélimar a été mis à jour le 2026-03-04 par Montélimar Tourisme Agglomération