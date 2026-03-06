Spectacle grainothèque La roulotte à merveilles Médiathèque Intercommunale Montélimar

Spectacle grainothèque La roulotte à merveilles

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Charles De Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Dans ce cocon de bois et de tissus, la conteuse, Melissa Baker, vous propose un voyage féerique pour se faire chatouiller les oreilles par des contes.

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

In this cocoon of wood and fabric, storyteller Melissa Baker takes you on a fairytale journey to tickle your ears.

