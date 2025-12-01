Spectacle « Grandes surfaces »

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Le Palais des Congrès de Lourdes accueille Baptiste Amann pour son spectacle théâtral « Grandes Surfaces » le jeudi 11 décembre 2025 à 20h30 dans le cadre de la saison culturelle 2025 2026.

Quand Baptiste Amann a découvert l’album L’école du micro d’argent du groupe IAM, c’était au casque audio sur l’une de ces bornes d’écoute que l’on trouvait alors dans les centres commerciaux. C’était à Avignon, en avril 1997, il avait 11 ans et se souvient du choc sensible, considérable qui l’a traversé.

De cette expérience fondatrice, il tire un monologue personnel qui dit l’importance fondamentale de cet album dans sa construction. Comme un aveu de faiblesse, il parle aussi des motifs de la superficialité de sa jeunesse, de sentiment d’illégitimité, et il se rappelle qu’on n’est pas tous nés sous la même étoile . Un spectacle poétique, politique, sensible, qui parle de musique ce qui revient, immanquablement, à parler d’intimité.

GRANDES SURFACES production L’ANNEXE I coproduction Ouvre le Chien | conventionné par le Ministère de la Culture ; DRAC Nouvelle-Aquitaine | subventionné par la Ville de Bordeaux ; le Département de la Gironde ; la Région Nouvelle-Aquitaine | associé à la Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France, au Méta ; CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine ; au Théâtre Public de Montreuil ; Centre dramatique national (2022-2025) ainsi qu’au TNBA Théâtre national de Bordeaux Aquitaine.

Bord de scène : à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique afin d’échanger sur vos impressions

En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Tout public, dès 12 ans.

Durée 45 minutes.

Tarifs de 6 à 12€.

Abonné Parvis 8€

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

+33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

English :

The Palais des Congrès de Lourdes welcomes Baptiste Amann for his theatrical show « Grandes Surfaces » on Thursday December 11, 2025 at 8:30pm as part of the 2025 2026 cultural season.

When Baptiste Amann discovered the IAM album L?école du micro d?argent, he was listening to headphones on one of those listening terminals you could find in shopping malls at the time. It was in Avignon, France, in April 1997, when he was 11 years old, and he remembers the sensitive, considerable shock that went through him.

From this seminal experience, he draws a personal monologue that speaks of the fundamental importance of this album in his construction. Like a confession of weakness, he also talks about the reasons for the superficiality of his youth, his feelings of illegitimacy, and recalls that we are not all « born under the same star ». A poetic, political and sensitive show that talks about music, which inevitably means talking about intimacy.

GRANDES SURFACES production L?ANNEXE I coproduction Ouvre le Chien | conventionné par le Ministère de la Culture ; DRAC Nouvelle-Aquitaine | subventionné par la Ville de Bordeaux ; le Département de la Gironde ; la Région Nouvelle-Aquitaine | associé à la Comédie de Béthune ? CDN Hauts-de-France, Méta ; CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine ; Théâtre Public de Montreuil ; Centre dramatique national (2022-2025) and the TNBA ? Théâtre national de Bordeaux Aquitaine.

Stage side: after the performance, meet the artistic team to discuss your impressions of the show

In partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Open to all, ages 12 and up.

Duration: 45 minutes.

Prices from 6 to 12?

Parvis subscriber 8?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Das Palais des Congrès in Lourdes empfängt Baptiste Amann für seine Theateraufführung « Grandes Surfaces » am Donnerstag, den 11. Dezember 2025 um 20.30 Uhr im Rahmen der Kultursaison 2025 2026.

Als Baptiste Amann das Album L’école du micro d’argent der Gruppe IAM kennenlernte, tat er dies über Kopfhörer an einer der Hörstationen, die damals in Einkaufszentren zu finden waren. Es war in Avignon, im April 1997, er war 11 Jahre alt und erinnert sich an den spürbaren, gewaltigen Schock, der ihn durchfuhr.

Aus dieser grundlegenden Erfahrung zieht er einen persönlichen Monolog, in dem er die fundamentale Bedeutung dieses Albums für seinen Aufbau beschreibt. Wie ein Eingeständnis von Schwäche spricht er auch über die Gründe für die Oberflächlichkeit seiner Jugend, über das Gefühl der Unehelichkeit, und er erinnert sich daran, dass nicht alle « unter demselben Stern geboren » sind. Eine poetische, politische und sensible Aufführung, die von Musik spricht, was unweigerlich darauf hinausläuft, von Intimität zu sprechen.

GRANDES SURFACES production L?ANNEXE I coproduction Ouvre le Chien | conventionné par le Ministère de la Culture; DRAC Nouvelle-Aquitaine | subventionné par la Ville de Bordeaux; le Département de la Gironde; la Région Nouvelle-Aquitaine | associé à la Comédie de Béthune ? CDN Hauts-de-France, dem Méta; CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine; dem Théâtre Public de Montreuil; Centre dramatique national (2022-2025) sowie dem TNBA? Théâtre national de Bordeaux Aquitaine.

Bord de scène: Treffen Sie sich nach der Vorstellung mit dem künstlerischen Team, um Ihre Eindrücke zu diskutieren

In Zusammenarbeit mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Dauer: 45 Minuten.

Eintrittspreise von 6 bis 12?

Parvis-Abonnent 8?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il Palais des Congrès de Lourdes accoglie Baptiste Amann per il suo spettacolo teatrale « Grandes Surfaces » giovedì 11 dicembre 2025 alle 20.30 nell’ambito della stagione culturale 2025-2026.

Quando Baptiste Amann scoprì l’album L’école du micro d’argent del gruppo IAM, stava ascoltando in cuffia uno di quei terminali di ascolto che si trovavano all’epoca nei centri commerciali. Era ad Avignone, nell’aprile del 1997, quando aveva 11 anni, e ricorda l’enorme e sensibile scossa che lo attraversò.

Da questa esperienza seminale trae un monologo personale che parla dell’importanza fondamentale di questo album nella sua costruzione. Come una confessione di debolezza, parla anche della superficialità della sua giovinezza, dei suoi sentimenti di illegittimità e ricorda che non siamo tutti « nati sotto la stessa stella ». Uno spettacolo poetico, politico e sensibile che parla di musica, il che significa inevitabilmente parlare di intimità.

GRANDES SURFACES produzione L?ANNEXE I coproduzione Ouvre le Chien | sovvenzionato dal Ministère de la Culture; DRAC Nouvelle-Aquitaine | sovvenzionato dalla Ville de Bordeaux; Département de la Gironde; Région Nouvelle-Aquitaine | associato alla Comédie de Béthune? CDN Hauts-de-France, Méta; CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine; Théâtre Public de Montreuil; Centre dramatique national (2022-2025) e TNBA? Théâtre national de Bordeaux Aquitaine.

Lato palcoscenico: dopo lo spettacolo, incontrate l’équipe artistica per discutere le vostre impressioni

In collaborazione con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Per tutti gli spettatori, a partire dai 12 anni.

Durata 45 minuti.

Prezzi da 6 a 12 euro.

Abbonamento Parvis 8?

Per informazioni e prenotazioni, contattare il seguente indirizzo.

Espanol :

El Palacio de Congresos de Lourdes recibe a Baptiste Amann con su espectáculo teatral « Grandes Superficies » el jueves 11 de diciembre de 2025 a las 20:30 h, en el marco de la temporada cultural 2025 2026.

Cuando Baptiste Amann descubrió el álbum L’école du micro d’argent del grupo IAM, estaba escuchando con auriculares en uno de esos terminales de escucha que se podían encontrar en los centros comerciales de la época. Fue en Avignon, en abril de 1997, cuando tenía 11 años, y recuerda la enorme y sensible conmoción que le recorrió.

A partir de esta experiencia seminal, traza un monólogo personal que habla de la importancia fundamental de este álbum en su construcción. Como una confesión de debilidad, habla también de la superficialidad de su juventud, de sus sentimientos de ilegitimidad, y recuerda que no todos « nacemos bajo la misma estrella ». Un espectáculo poético, político y sensible que habla de música, lo que inevitablemente significa hablar de intimidad.

GRANDES SURFACES producción L’ANNEXE I coproducción Ouvre le Chien | subvencionada por el Ministère de la Culture; DRAC Nouvelle-Aquitaine | subvencionada por la Ville de Bordeaux; Département de la Gironde; Région Nouvelle-Aquitaine | asociada a la Comédie de Béthune ? CDN Hauts-de-France, Méta; CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine; Théâtre Public de Montreuil; Centre dramatique national (2022-2025) y el TNBA ? Théâtre national de Bordeaux Aquitaine.

A pie de escenario: después de la representación, reúnase con el equipo artístico para comentar sus impresiones

En colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Para todos los públicos, a partir de 12 años.

Duración: 45 minutos.

Precios de 6 a 12 euros.

Abonado del Parvis 8?

Para información y reservas, diríjase a la dirección indicada más abajo.

