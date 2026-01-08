SPECTACLE GRANDIR COMPAGNIE ET MOI

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Adapté de 2 albums jeunesse, Attends de Susy Chic et Si je grandis de Mélusine Thiry, GRANDIR aborde la thématique du temps qui passe et les vertus de la patience dans un monde qui va si vite. Raconté à travers le corps et les mots, telle une berceuse qui

nous accompagne poétiquement à devenir grand et continuer à s’émerveiller autrement.

Médiathèques CCAA/ Aire sur l’Adour

Dès 2 ans .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SPECTACLE GRANDIR COMPAGNIE ET MOI Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-06 par Tourisme Aire Eugénie