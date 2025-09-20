Spectacle « Granmèr Kal » Maison Orré

Spectacle « Granmèr Kal » Samedi 20 septembre, 15h00 Maison Orré La Réunion

Accès libre – Dans les jardins de la maison Orré

Par la Compagnie Baba Sifon

A partir d’un souvenir d’enfance lié à la peur de Granmèr Kal, la conteuse Léone Louis entame un voyage onirique et joyeux sur les traces de la figure mythique de cette sorcière créole. Au gré de sa quête, elle découvre qu’elle était tisaneuse et détenait le pouvoir de celle qui connaît les plantes, celle qui soigne, celle qui guérit.

Pour cette sorcière créole, « Une vie c·est une vie ». Elle soigne l’enfant du maître quand elle est esclave et protège tous les enfants perdus et handicapés quand elle est libre. Malgré le rejet qu’elle subit parce qu’elle a un pied palmé elle réussit à quitter le pays de la peur et à s’envoler libre à jamais. Femme-oiseau elle lègue à chacune d’entre nous, une plume car « une plume suffit pour voler de ses propres ailes.

Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998. Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est située en face de la caserne des pompiers.

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit Cie Baba Sifon