Spectacle « Gratiné de nouvelles avec son piqueté de chansons »

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier
Début : 2025-09-22 20:00:00
fin : 2025-09-22 21:00:00
2025-09-22
Variétés de style et d’humeurs avec des lectures et des chansons théâtralisées par le Théâtre Arc-en-ciel.
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com
English :
Variety of styles and moods with readings and songs staged by Théâtre Arc-en-ciel.
German :
Abwechslung in Stil und Stimmung mit theatralischen Lesungen und Liedern des Theaters Arc-en-ciel.
Italiano :
Una varietà di stili e atmosfere, con letture e canzoni messe in scena dal Théâtre Arc-en-ciel.
Espanol :
Una variedad de estilos y ambientes, con lecturas y canciones puestas en escena por el Théâtre Arc-en-ciel.
