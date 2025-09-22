Spectacle « Gratiné de nouvelles avec son piqueté de chansons » Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

Variétés de style et d’humeurs avec des lectures et des chansons théâtralisées par le Théâtre Arc-en-ciel.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com

Variety of styles and moods with readings and songs staged by Théâtre Arc-en-ciel.

Abwechslung in Stil und Stimmung mit theatralischen Lesungen und Liedern des Theaters Arc-en-ciel.

Una varietà di stili e atmosfere, con letture e canzoni messe in scena dal Théâtre Arc-en-ciel.

Una variedad de estilos y ambientes, con lecturas y canciones puestas en escena por el Théâtre Arc-en-ciel.

