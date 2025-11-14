Spectacle gratuit de cirque – Acro-danse percussive avec Léna Djaïz! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Spectacle gratuit de cirque – Acro-danse percussive avec Léna Djaïz! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris vendredi 14 novembre 2025.

Dans le cadre de La nuit du cirque 2025, Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un spectacle gratuit d’acro-danse percussive !

La procrastination n’est pas seulement un retard dans l’accomplissement d’une tâche, c’est un espace de résistance dans un monde où la valeur des individus se mesure à leur productivité.

Inspirée par le confinement et la nouvelle tendance du télétravail, la création de Demain explore une manière de se confronter à soi-même en l’absence de pression sociale et professionnelle. Demain invite à s’égarer pour détourner le quotidien et échapper au productivisme.

Léna Djaïz viendra mettre des étoiles dans les yeux de toute votre famille !

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour « Demain », un spectacle d’acro-danse percussive gratuit !

Le vendredi 14 novembre 2025

de 18h30 à 19h00

gratuit

Réservations obligatoire par e-mail via cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/