Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Jardin de la cité Blanche Paris
Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Jardin de la cité Blanche Paris samedi 6 septembre 2025.
Une troupe de comédien.ne.s et musicien.ne.s vous invitent à entrer dans La Cabane à Histoires, apparue comme par magie dans l’espace public !
Installez-vous confortablement et embarquez pour un voyage féérique et musical, à travers les cinq continents au rythme des voix et des sons, où toute la famille est la bienvenue.
Chaque mois, de nouveaux contes vous emmèneront à la découverte de cultures riches, de leurs traditions mais aussi de l’amour, de la nature ou de créatures fantastiques…
Laissez-vous surprendre et saisir par les histoires émouvantes de personnages hauts en couleurs le temps d’une « veillée au coin du feu ».
Et si on allait écouter des histoires ?
La Compagnie à l’Affût vous donne RDV dans les parcs de Paris pour des moments incontournables, emplis de rêves et de magie !
Le samedi 06 septembre 2025
de 16h30 à 17h30
gratuit
Public enfants.
Jardin de la cité Blanche 20 rue de la Solidarité 75019 Paris
https://www.instagram.com/reel/DIgGWlEtXo_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== https://www.facebook.com/compagniealaffut/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/compagniealaffut/?locale=fr_FR