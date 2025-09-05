Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Place de Vénétie Paris
Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Place de Vénétie Paris vendredi 5 septembre 2025.
Une troupe de comédien.ne.s et musicien.ne.s vous invitent à entrer dans La Cabane à Histoires, apparue comme par magie dans l’espace public !
Installez-vous confortablement et embarquez pour un voyage féérique et musical, à travers les cinq continents au rythme des voix et des sons, où toute la famille est la bienvenue.
Chaque mois, de nouveaux contes vous emmèneront à la découverte de cultures riches, de leurs traditions mais aussi de l’amour, de la nature ou de créatures fantastiques…
Laissez-vous surprendre et saisir par les histoires émouvantes de personnages hauts en couleurs le temps d’une « veillée au coin du feu ».
Et si on allait écouter des histoires ?
La Compagnie à l’Affût vous donne RDV dans les parcs de Paris pour des moments incontournables, emplis de rêves et de magie !
Le vendredi 05 septembre 2025
de 17h00 à 18h00
gratuit
spectacles gratuits en plein air
Public enfants.
Place de Vénétie Place de Vénétie 75013 Paris
https://www.instagram.com/reel/DIgGWlEtXo_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== https://www.facebook.com/compagniealaffut/?locale=fr_FR