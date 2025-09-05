Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Place de Vénétie Paris

Spectacle gratuit en plein air : La Cabane à Histoires Place de Vénétie Paris vendredi 5 septembre 2025.

Une troupe de comédien.ne.s et musicien.ne.s vous invitent à entrer dans La Cabane à Histoires, apparue comme par magie dans l’espace public !

Installez-vous confortablement et embarquez pour un voyage féérique et musical, à travers les cinq continents au rythme des voix et des sons, où toute la famille est la bienvenue.

Chaque mois, de nouveaux contes vous emmèneront à la découverte de cultures riches, de leurs traditions mais aussi de l’amour, de la nature ou de créatures fantastiques…

Laissez-vous surprendre et saisir par les histoires émouvantes de personnages hauts en couleurs le temps d’une « veillée au coin du feu ».

Et si on allait écouter des histoires ?

La Compagnie à l’Affût vous donne RDV dans les parcs de Paris pour des moments incontournables, emplis de rêves et de magie !

Le vendredi 05 septembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit

spectacles gratuits en plein air

Public enfants.

Place de Vénétie Place de Vénétie 75013 Paris

