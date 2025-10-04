Spectacle gratuit en plein air : une performance inédite ! Place de Vénétie Paris

La Compagnie à l’Affût vous donne RDV dès 15h sur la place de Vénétie pour profiter d’un moment de partage et d’animations !

– 15h :

Plusieurs animations et stands seront proposés pour ce temps de convivialité :

* Ouvreur De Parole : outil d’éducation populaire permettant d’ouvrir nos réflexions collectivement sur le monde qui nous entoure.

* Exposition de photos

* Exposition de textes

– 16h :

La troupe des Affûtés et les comédiens de la Cie à L’affût livre une fable écologique sur l’obsolescence programmée, un voyage poétique entre absurde, réalisme et humour.

Nous proposerons ensuite un temps d’échange entre artistes et spectateur.ices.

Performance lors du festival A La Terre ; Crédits : La Kabine Production

Venez assister à une performance théâtrale en plein air. Des animations et surprises vous attendront sur place

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 17h30

gratuit

Tout public.

Place de Vénétie Place de Vénétie 75013 Paris