Spectacle gratuit Les Lutiks – Candes-Saint-Martin, 30 mai 2025 18:00, Candes-Saint-Martin.

Indre-et-Loire

Spectacle gratuit Les Lutiks 46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 18:00:00

fin : 2025-05-30 19:00:00

Date(s) :

2025-05-30

Venez découvrir le Spectacle Les Loustiques par la compagnie Les Lutiks au Street Art Parc pour un évènement exceptionnel gratuit pour tous.

Un spectacle familiale mêlant Jongle et Musique Live.

Venez découvrir le Spectacle Les Loustiques par la compagnie Les Lutiks au Street Art Parc pour un évènement exceptionnel gratuit pour tous.

Un spectacle familiale mêlant Jongle et Musique Live.

Tout Public.

L’occasion de découvrir également le Parc de Street Art et ses nouvelles œuvres de la saison 2025. .

46 Route de Compostelle

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 42 09 55 contact@street-art-parc.com

English :

Come and discover the Les Loustiques show by the Les Lutiks company at the Street Art Parc for an exceptional event, free for all.

A family show combining juggling and live music.

German :

Entdecken Sie die Show « Les Loustiques » der Kompanie Les Lutiks im Street Art Parc, eine außergewöhnliche Veranstaltung, die für alle kostenlos ist.

Ein Familienspektakel, das Jonglieren und Live-Musik miteinander verbindet.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo Les Loustiques della compagnia Les Lutiks allo Street Art Parc per un evento eccezionale e gratuito per tutti.

Uno spettacolo per famiglie che combina giocoleria e musica dal vivo.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo Les Loustiques de la compañía Les Lutiks en el Street Art Parc para un evento excepcional y gratuito para todos.

Un espectáculo familiar que combina malabares y música en directo.

L’événement Spectacle gratuit Les Lutiks Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme