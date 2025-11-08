La compagnie L’Embarcadère vous propose un spectacle gratuit pour enfants (dès 3 ans) adapté du conte de Rudyard Kipling « Enfant d’éléphant », mis en scène et joué par Pascal Henry !

Résumé : Au début, les éléphants n’avaient pas de trompe. Leur nez était un petit bout de nez. Jusqu’à ce qu’un nouvel éléphant, un enfant d’éléphant, demande : « qu’est-ce qu’il mange, le crocodile, pour son dîner ? » Sur un ton burlesque, Kipling nous transporte chez les grands animaux d’Afrique pour raconter la différence et la curiosité, mais aussi la violence et la paix.

Après Blondinette et les trois ours, Pascal Henry continue d’explorer le jeu clownesque dans l’univers du conte. Il est accompagné d’un tam-tam sri-lankais, d’une flûte traversière et d’une guitare afin que la musique et les mots dessinent des images dans la tête des enfants.

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Inscription à maison.asso.13@paris.fr ou au 01 56 61 77 60

Public enfants et adultes. A partir de 3 ans.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

