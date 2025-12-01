La compagnie L’embarcadère vous propose un spectacle gratuit pour les familles (dès 6 ans) sur l’histoire de l’éducation.

1881 : à La Hulotte, l’école n’existe pas encore. Louise s’amuse bien avec ses amis Claude et Auguste, même si faire les foins et moissonner les blés, c’est fatigant ! Mais Monsieur Jules Ferry, qui travaille avec le Président de la République, a décidé que l’école devait être obligatoire : « Parce que lorsqu’on sait lire et écrire, c’est plus facile pour choisir ce qu’on fera de sa vie quand on sera grand ». Et justement, Louise devient grande. Et si elle devenait maîtresse d’école ? Et si elle créait une école à La Hulotte ? Mais attention, Louise, tout le monde n’est pas d’accord ! Les Anciens sont habitués à voir les enfants travailler aux champs. Il va falloir être obstinée, Louise !

La compagnie L’embarcadère vous propose un spectacle gratuit pour les familles (dès 6 ans) sur l’histoire de l’éducation.

Le samedi 13 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Inscription à maison.asso.13@paris.fr ou au 01 56 61 77 60

Public enfants et adultes. A partir de 6 ans.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

