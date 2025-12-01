Spectacle Grease La Barroise Bar-le-Duc
Spectacle Grease La Barroise Bar-le-Duc samedi 13 décembre 2025.
Spectacle Grease
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:30:00
2025-12-13
Vous avez aimé le film ?
Vous allez adorer ce spectacle en version Comédie Musicale de GREASE…
Toutes les chansons qui font que cette comédie musicale est devenue un spectacle à succès ! GREASE est depuis entrée dans la légende, notamment grâce à son titre culte éponyme composé par Barry Gibb des Bee Gees et interprété pour le générique du film par le chanteur américain Frankie Valli (le parcours de Frankie Valli et des Four Seasons est raconté dans la comédie musicale Jersey Boys inspirée du film de Clint Eastwood, ndlr).
L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de musique rock. Sandy Dumbrowski, une nouvelle élève, intègre le lycée.
A sa grande surprise, elle y retrouve son amour d’été, Danny Zuko, chef du gang des Burger Palace Boys.
Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de son image de chef de bande que des sentiments de Sandy.
Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard. En exclusivité, Médiaspectacles vous propose de retrouver sur scène, EN VERSION Comédie Musicale, tous les artistes chanteurs et danseurs très talentueux de la comédie musicale qui fait actuellement étape dans tous les Zéniths de France et les grandes salles de Belgique et de Suisse…
Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme 7 rue Jeanne d’Arc à Bar-le-Duc.Tout public
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13
English :
Did you like the film?
You’ll love this musical comedy version of GREASE?
All the songs that make this musical such a hit! GREASE has since become the stuff of legend, not least thanks to its eponymous cult hit composed by Barry Gibb of the Bee Gees and performed for the film’s opening credits by American singer Frankie Valli (the story of Frankie Valli and the Four Seasons is told in the musical Jersey Boys, based on the Clint Eastwood film).
The story takes place in 1959 at Rydell High School, in the suburbs of Chicago, against a backdrop of rock music. Sandy Dumbrowski, a new student, joins the school.
To her surprise, she finds her summer sweetheart, Danny Zuko, leader of the Burger Palace Boys gang.
While she’s happy to see him again, he’s more concerned about his popularity and his image as gang leader than Sandy’s feelings.
With the help of the Pink Ladies, Sandy finally wins out in this game of love and chance. Médiaspectacles brings you an exclusive live performance of all the highly talented singers and dancers from the musical, which is currently touring the Zeniths of France and major venues in Belgium and Switzerland?
Tickets available online or at the Tourist Office, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.
German :
Hat Ihnen der Film gefallen?
Dann wird Ihnen die Musical-Version von GREASE?
Alle Lieder, die dieses Musical zu einem Erfolg gemacht haben! GREASE wurde zur Legende, nicht zuletzt wegen des gleichnamigen Kultsongs, der von Barry Gibb von den Bee Gees komponiert und von dem amerikanischen Sänger Frankie Valli im Vorspann des Films interpretiert wurde. (Die Geschichte von Frankie Valli und den Four Seasons wird im Musical Jersey Boys erzählt, das auf dem Film von Clint Eastwood basiert, Anm. d. Red.)
Die Geschichte spielt im Jahr 1959 an der Rydell High School in einem Vorort von Chicago und wird von Rockmusik begleitet. Sandy Dumbrowski, eine neue Schülerin, wird in die Schule aufgenommen.
Zu ihrer Überraschung trifft sie dort ihre Sommerliebe Danny Zuko, den Anführer der Burger Palace Boys.
Sie freut sich, ihn wiederzusehen, doch er kümmert sich mehr um seine Popularität und sein Image als Bandenchef als um Sandys Gefühle.
Mit Hilfe der Pink Ladies gelingt es Sandy schließlich, sich in diesem Spiel um Liebe und Glück durchzusetzen. Mediaspectacles bietet Ihnen exklusiv die Möglichkeit, alle talentierten Sänger und Tänzer des Musicals, das derzeit in allen Zéniths Frankreichs und den großen Hallen Belgiens und der Schweiz aufgeführt wird, in der Musical-Version auf der Bühne zu sehen
Tickets können online oder im Office de Tourisme (Fremdenverkehrsamt) in Bar-le-Duc, 7 rue Jeanne d’Arc, erworben werden.
Italiano :
Le è piaciuto il film?
Vi piacerà questa versione musical-comica di GREASE?
Tutte le canzoni che hanno reso questo musical un successo! GREASE è diventato una leggenda, grazie soprattutto all’omonimo titolo di culto composto da Barry Gibb dei Bee Gees e interpretato per i titoli di testa del film dal cantante americano Frankie Valli (la carriera di Frankie Valli e dei Four Seasons è raccontata nel musical Jersey Boys tratto dal film di Clint Eastwood).
La storia si svolge nel 1959 alla Rydell High School, nella periferia di Chicago, sullo sfondo della musica rock. Sandy Dumbrowski, un nuovo studente, entra a far parte della scuola.
Con sua grande sorpresa, ritrova il suo amore estivo, Danny Zuko, leader della banda dei Burger Palace Boys.
Sebbene lei sia felice di rivederlo, lui è più preoccupato della sua popolarità e della sua immagine di capo della banda che dei sentimenti di Sandy.
Con l’aiuto delle Pink Ladies, Sandy riesce finalmente a vincere in questo gioco di amore e fortuna. Médiaspectacles vi propone un’esclusiva esibizione dal vivo di tutti i talentuosi cantanti e ballerini del musical nella sua VERSIONE COMMEDIA MUSICALE, attualmente in tournée in tutti gli Zeniths della Francia e nei principali locali del Belgio e della Svizzera?
Biglietti disponibili online o presso l’Ufficio del Turismo, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.
Espanol :
¿Le ha gustado la película?
¿Te encantará esta versión en comedia musical de GREASE?
¡Todas las canciones que hicieron de este musical un éxito! GREASE se ha convertido en un mito, sobre todo gracias a su canción de culto homónima, compuesta por Barry Gibb, de los Bee Gees, e interpretada en los créditos iniciales de la película por el cantante estadounidense Frankie Valli (la carrera de Frankie Valli y los Four Seasons se cuenta en el musical Jersey Boys, basado en la película de Clint Eastwood).
La historia transcurre en 1959 en el instituto Rydell, en los suburbios de Chicago, con la música rock como telón de fondo. Sandy Dumbrowski, una nueva estudiante, se incorpora al instituto.
Para su gran sorpresa, encuentra a su amor de verano, Danny Zuko, líder de la banda de los Burger Palace Boys.
Aunque ella se alegra de volver a verle, él está más preocupado por su popularidad y su imagen como líder de la banda que por los sentimientos de Sandy.
Con la ayuda de las Pink Ladies, Sandy se impone finalmente en este juego de amor y azar. Médiaspectacles le ofrece en exclusiva la actuación en directo de todos los cantantes y bailarines de gran talento del musical en su VERSION Comedia Musical, que actualmente está de gira por todos los Zeniths de Francia y las principales salas de Bélgica y Suiza?
Entradas disponibles en línea o en la Oficina de Turismo, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.
