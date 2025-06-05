Spectacle: Grease is the word O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Spectacle: Grease is the word

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 72 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’histoire prend place en 1959 à la Rydell High School, située en banlieue de Chicago, sur fond de musique rock. Sandy, qui vient d’intégrer son nouveau lycée, y retrouve, à sa grande surprise, son amour d’été, Danny Zuko, désormais leader des T-Birds.

+33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

English :

The story takes place in 1959 at Rydell High School, in the suburbs of Chicago, against a backdrop of rock music. Sandy, who has just entered her new high school, is surprised to find her summer sweetheart, Danny Zuko, now leader of the T-Birds.

