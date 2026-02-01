Spectacle Greg Duth Coquille Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Greg Duth Coquille

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

On ne fait pas de bonnes vannes sans casser des œufs.

Il n’allait pas faire la description détaillée du spectacle. Personne ne lisait les descriptions. Si vous avez cliqué sur une affiche avec un œuf au plat, c’est que vous avez déjà décidé de venir, ou alors vous avez une dalle de poney. Dans les deux cas, il savait qu’il était inutile d’essayer de vous convaincre qu’il était encore plus marrant en vrai, que ce spectacle était différent chaque soir car les sketchs étaient tirés au sort par le public, et qu’il faisait du stand-up, des personnages et bien d’autres choses encore… Il espérait que les “…” éveilleraient votre curiosité.Tout public

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

You can’t make a good joke without breaking eggs.

He wasn’t going to describe the show in detail. Nobody read descriptions. If you clicked on a poster with a fried egg, you’d either already decided to come, or you had a pony slab. Either way, he knew it was pointless trying to convince you that he was even funnier in person, that this show was different every night because the sketches were drawn by lottery by the audience, and that he did stand-up, characters and more? He hoped the ??? would arouse your curiosity.

