Spectacle Gregory Vacher En attendant l’instant présent

Mercredi 25 mars 2026 de 20h30 à 21h45.

Jeudi 26 mars 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-26 21:45:00

2026-03-25 2026-03-26

Depuis toujours Gregory Vacher s’interroge sur le sens de la vie. Qu’est-ce qui le rendra enfin heureux de manière durable ?

L’argent ? La famille ? Un abonnement d’un an au magazine Télé Loisirs ? Vivre l’instant présent ? Réussir à sauter dans son slip sans tomber ?

Il ne sait pas…



Il explore sans cesse… Il vient d’ailleurs de quitter le job de ses rêves de jeunesse pour retourner vivre à la campagne avec sa famille afin de tout recommencer à zéro.



En l’écoutant raconter ses aventures aussi drôles qu’improbables, c’est peut être vous qui trouverez la recette du bonheur. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

Gregory Vacher has always wondered about the meaning of life. What will finally make him happy in the long term?

