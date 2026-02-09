Spectacle Greli Grelot Thionville

Spectacle Greli Grelot

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 10:30:00

2026-03-21

Un nuage enveloppant et rassurant pour bercer les coeurs et les émotions. Des grelots frétillants et sautillants pour réveiller la vie et le merveilleux. Que se passe-t-il dans ce nuage ? Jeux de doigts, chansons, poésie et petites histoires circulent, accompagnés de musique, pour un doux moment de découverte et de partage.

0-4 ans Sur inscriptionEnfants

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

An enveloping, reassuring cloud to cradle hearts and emotions. Wiggling, bouncing bells to awaken life and wonder. What’s going on in this cloud? Fingerplays, songs, poetry and little stories circulate, accompanied by music, for a gentle moment of discovery and sharing.

0-4 years Registration required

