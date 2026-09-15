Spectacle Griotte – Rencontres théâtrales Romanaises Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Spectacle Griotte – Rencontres théâtrales Romanaises

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Depuis 2013, les Rencontres Théâtrales Romanaises sont une formidable mise en lumière des compagnies de théâtre amateur de notre ville qui ont à cœur de partager leur passion et de nous faire vivre tout un panel d’émotions !

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Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 78 18 15

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English :

Since 2013, the Rencontres Théâtrales Romanaises have been a wonderful showcase for our town’s amateur theater companies, who are committed to sharing their passion and bringing us a whole range of emotions!

L’événement Spectacle Griotte – Rencontres théâtrales Romanaises Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme