Spectacle Grosse erreur de casting

Salle La Bénévole Rue de Marnay Burgille Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Choralys fait son festival du rire. Spectacle Grosse erreur de casting, une comédie de V. Lheraux. Dans une agence de casting prestigieuse, l’arrivée d’un tueur à gages pris pour un comédien bouleverse les auditions et déclenche une cascade de catastrophes aussi absurdes qu’inattendues. .

Salle La Bénévole Rue de Marnay Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Grosse erreur de casting

L’événement Spectacle Grosse erreur de casting Burgille a été mis à jour le 2026-01-15 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN