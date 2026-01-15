Spectacle Grosse erreur de casting Salle Culturelle Anne Frank Marnay
Spectacle Grosse erreur de casting Salle Culturelle Anne Frank Marnay dimanche 22 février 2026.
Spectacle Grosse erreur de casting
Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Choralys fait son festival du rire. Spectacle Grosse erreur de casting, une comédie de V. Lheraux. Dans une agence de casting prestigieuse, l’arrivée d’un tueur à gages pris pour un comédien bouleverse les auditions et déclenche une cascade de catastrophes aussi absurdes qu’inattendues. .
Salle Culturelle Anne Frank Rue du Collège Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Grosse erreur de casting
L’événement Spectacle Grosse erreur de casting Marnay a été mis à jour le 2026-01-15 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN