Spectacle Grosse erreur de casting Salle polyvalente Sauvagney
Spectacle Grosse erreur de casting Salle polyvalente Sauvagney samedi 25 avril 2026.
Spectacle Grosse erreur de casting
Salle polyvalente Chemin des Trois Noyers Sauvagney Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Choralys fait son festival du rire. Spectacle Grosse erreur de casting, une comédie de V. Lheraux. Dans une agence de casting prestigieuse, l’arrivée d’un tueur à gages pris pour un comédien bouleverse les auditions et déclenche une cascade de catastrophes aussi absurdes qu’inattendues. .
Salle polyvalente Chemin des Trois Noyers Sauvagney 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Grosse erreur de casting
L’événement Spectacle Grosse erreur de casting Sauvagney a été mis à jour le 2026-01-15 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN