Spectacle Grosse erreur de casting Salle polyvalente Sauvagney samedi 25 avril 2026.

Salle polyvalente Chemin des Trois Noyers Sauvagney Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-26

2026-04-25 2026-04-26

Choralys fait son festival du rire. Spectacle Grosse erreur de casting, une comédie de V. Lheraux. Dans une agence de casting prestigieuse, l'arrivée d'un tueur à gages pris pour un comédien bouleverse les auditions et déclenche une cascade de catastrophes aussi absurdes qu'inattendues.

Salle polyvalente Chemin des Trois Noyers Sauvagney 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

English : Spectacle Grosse erreur de casting

