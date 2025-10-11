Spectacle Groupe Déjà Ami(s) Bleu Pluriel Trégueux
Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 21:30:00
2025-10-11
Ami(s) est un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en scène avec humour, dérision et tendresse nos relations. Nos comportements sociaux sont vus et incarnés de manière absurdes à travers le regard du “meilleur ami de l’homme”. Avec ou sans chien chez soi, on retrouve forcément dans ce spectacle un épisode de sa vie !
A partir de 11 ans. .
Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d'Armor Bretagne
