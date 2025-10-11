Spectacle Groupe Déjà Ami(s) Bleu Pluriel Trégueux

Spectacle Groupe Déjà Ami(s) Bleu Pluriel Trégueux samedi 11 octobre 2025.

Spectacle Groupe Déjà Ami(s)

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 21:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Ami(s) est un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en scène avec humour, dérision et tendresse nos relations. Nos comportements sociaux sont vus et incarnés de manière absurdes à travers le regard du “meilleur ami de l’homme”. Avec ou sans chien chez soi, on retrouve forcément dans ce spectacle un épisode de sa vie !

A partir de 11 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Groupe Déjà Ami(s) Trégueux a été mis à jour le 2025-08-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme