Spectacle Guard save the Queen Place Gravedona ed Uniti Guer

Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère Guer Morbihan

14 septembre 2025 15:30:00

14 septembre 2025

2025-09-14

Solo burlesque à la crème anglaise par la Cie Radio Cirque à 15h30

Durée 50 min. Tout public, dès 7 ans

Gratuit Sur réservation

Dans le cadre de l’ouverture de saison du Belvédère .

Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 14 47

