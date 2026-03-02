Spectacle Guignol et Rio le majestueux perroquet Salle de conférence du Carcom Lons-le-Saunier

Spectacle Guignol et Rio le majestueux perroquet

Salle de conférence du Carcom Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Coucou les gones et les fenottes !

Cette année, Guignol de Lyon et son copain le père Gnafron vous emmènent très loin… Direction le Brésil, au rythme de la samba !

Partez à l’aventure à la rencontre des tribus indigènes et aidez nos héros à sauver Rio, le magnifique perroquet, roi du carnaval, en grand danger !

Un spectacle rigolo, plein de couleurs, où l’on chante, on rit, on participe et on s’émerveille grâce à de superbes décors magiques.

Un moment à partager en famille ! Et surprise !

Chaque enfant repartira avec un souvenir inoubliable une photo avec son personnage préféré ! .

Salle de conférence du Carcom Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 20 03 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Guignol et Rio le majestueux perroquet

L’événement Spectacle Guignol et Rio le majestueux perroquet Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION