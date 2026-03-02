Spectacle Guignol et Rio le majestueux perroquet Salle de conférence du Carcom Lons-le-Saunier
Salle de conférence du Carcom Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08 11:30:00
2026-04-08
Coucou les gones et les fenottes !
Cette année, Guignol de Lyon et son copain le père Gnafron vous emmènent très loin… Direction le Brésil, au rythme de la samba !
Partez à l’aventure à la rencontre des tribus indigènes et aidez nos héros à sauver Rio, le magnifique perroquet, roi du carnaval, en grand danger !
Un spectacle rigolo, plein de couleurs, où l’on chante, on rit, on participe et on s’émerveille grâce à de superbes décors magiques.
Un moment à partager en famille ! Et surprise !
Chaque enfant repartira avec un souvenir inoubliable une photo avec son personnage préféré ! .
Salle de conférence du Carcom Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 20 03 43
