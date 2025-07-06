Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer dimanche 6 juillet 2025.
Spectacle Guignol Furlan
Place du Marché Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Début : Dimanche 2025-07-06 18:00:00
fin : 2025-07-27
2025-07-06 2025-07-27 2025-08-10 2025-08-24
Spectacle familial.
Entrée payante sur place.
Place du Marché Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56 mairie@stpalaissurmer.fr
English :
Family show.
Admission on site.
German :
Familienspektakel.
Kostenpflichtiger Eintritt vor Ort.
Italiano :
Spettacolo per famiglie.
Ingresso a pagamento in loco.
Espanol :
Espectáculo familiar.
Entrada de pago in situ.
