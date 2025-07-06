Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer dimanche 6 juillet 2025.

Spectacle Guignol Furlan

Place du Marché Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-07-06 18:00:00
fin : 2025-07-27

2025-07-06 2025-07-27 2025-08-10 2025-08-24

Spectacle familial.

Entrée payante sur place.
Place du Marché Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56  mairie@stpalaissurmer.fr

English :

Family show.

Admission on site.

German :

Familienspektakel.

Kostenpflichtiger Eintritt vor Ort.

Italiano :

Spettacolo per famiglie.

Ingresso a pagamento in loco.

Espanol :

Espectáculo familiar.

Entrada de pago in situ.

L’événement Spectacle Guignol Furlan Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-22 par Royan Atlantique