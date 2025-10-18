Spectacle GuiHome vous détend Espace Encan La Rochelle

Spectacle GuiHome vous détend Espace Encan La Rochelle samedi 18 octobre 2025.

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le petit belge continue sa tournée Française !

Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichets

fermés, GuiHome vous détend écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage !

.

English : Show GuiHome vous détend

The little Belgian continues his French tour!

After hundreds of comedy videos on the Internet and a sold-out Belgian tour, GuiHome vous

tour, GuiHome vous détend is hitting the French roads and conquering all in its path!

German : Show GuiHome vous détend

Der kleine Belgier setzt seine Frankreich-Tour fort!

Nach Hunderten von humorvollen Videos im Internet und einer ausverkauften belgischen Tournee.

GuiHome vous entspannt sich auf den französischen Straßen und erobert alles auf seinem Weg!

Italiano :

Il piccolo belga continua il suo tour francese!

Dopo centinaia di video comici su Internet e un tour belga che ha registrato il tutto esaurito, GuiHome vous détend

dopo un tour belga che ha registrato il tutto esaurito, GuiHome vous détend sta percorrendo le strade francesi e sta conquistando tutti quelli che incontra sul suo cammino!

Espanol : Espectáculo GuiHome vous détend

¡El pequeño belga continúa su gira francesa!

Tras cientos de vídeos cómicos en Internet y una gira belga con todas las entradas agotadas, GuiHome vous

Después de cientos de vídeos cómicos en Internet y de una gira belga con todas las entradas agotadas, GuiHome vous détend recorre las carreteras francesas y conquista a todos los que se cruzan en su camino.

