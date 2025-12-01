Spectacle Guiliguidouille !! Étrépagny
Spectacle Guiliguidouille !!
1 rue Jacques Brel Étrépagny Eure
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 16:30:00
2025-12-14
Venez profiter d’un spectacle de la Compagnie Pas d’Chichi. Pour les enfants de 0 à 12 ans. Deux accompagnateurs maximum. .
1 rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 69 42 33 90 cdf.etrepagny@outlook.fr
