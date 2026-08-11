Spectacle Guillaume et Harold à Aunay-sur-Odon Salle des fêtes Les Monts d’Aunay
mardi 6 octobre 2026 · Salle des fêtes · Les Monts d'Aunay
Informations pratiques
Les Monts d’Aunay
Spectacle Guillaume et Harold à Aunay-sur-Odon
Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:15:00
fin : 2026-10-06 14:55:00
Date(s) :
2026-10-06
Et si la tapisserie de Bayeux était au coeur d’une série à suspense digne des meilleures plateformes de streaming ? Avec le sens du récit qu’on lui connaît, et un certain art du décalage, Gaëlle Bourges nous o?re ici la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en épisodes croustillants.
Et si la tapisserie de Bayeux était au coeur d’une série à suspense digne des meilleures plateformes de streaming ? Avec le sens du récit qu’on lui connaît, et un certain art du décalage, Gaëlle Bourges nous o?re ici la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en épisodes croustillants. Telle une broderie, la scène se déploie en un France-Angleterre dont les moments clefs se savourent comme un clin d’oeil à une histoire jamais véritablement achevée. Se donnent alors à voir la foultitude de lieux, de personnages et de rebondissements par la seule danse de deux corps, des accessoires, un récit et une chanson. .
Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr
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English : Spectacle Guillaume et Harold à Aunay-sur-Odon
What if the Bayeux Tapestry were at the heart of a thriller series worthy of the best streaming platforms? With her well-known flair for storytelling and a certain knack for the unexpected, Gaëlle Bourges presents William the Conqueror’s conquest of England here in a series of gripping episodes.
L’événement Spectacle Guillaume et Harold à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité
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