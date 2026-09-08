Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

Spectacle « Guillaume & Harold » de Gaëlle Bourges – Saison culturelle OMAC

Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Spectacle « Guillaume & Harold » de Gaëlle Bourges – Saison culturelle OMAC

Gaëlle Bourges brode un duo facétieux autour de la tapisserie de Bayeux et de la Conquête de l’Angleterre, dans un Moyen Age de carton-pâte.

Plongez dans l’histoire en mouvement! Librement inspiré de la célèbre Tapisserie de Bayeux, le spectacle revisite la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant et son rival Harold. Sur scène, deux interprètes font surgir cette fresque monumentale dans une forme inventive et joyeuse, à mi-chemin entre danse, théâtre d’objets et performance plastique.

Comme une bande dessinée qui se déploie, le récit prend vie à travers une succession de tableaux : traversée de la Manche, intrigues de cour, bataille d’Hastings… Armés d’accessoires de fortune (cartons découpés, tissus, objets détournés), les corps dessinent paysages et personnages avec une inventivité jubilatoire.

Une voix off malicieuse, à la fois précise et pleine d’humour, guide le spectateur dans cette épopée millénaire. Mais derrière le jeu et la fantaisie, le regard est affûté.

En rejouant cette histoire écrite au masculin, Gaëlle Bourges en révèle les angles morts et interroge, avec finesse, les récits officiels. Entre anachronismes savoureux, musique électro, clins d’œil pop et énergie chorégraphique, le spectacle tisse un dialogue inattendu entre passé et présent

. A la fois ludique et intelligent, Guillaume & Harold est une immersion sensible dans un Moyen Age revisité, où l’Histoire devient matière vivante, à hauteur d’enfants comme d’adultes.

A partir de 6 ans.

Durée : 40min

Tarifs :

Adulte non abonné : 12€

Adulte abonné : 8€

Jeune (de 11 à 18 ans), étudiant, demandeur d’emploi : 4€

Enfant de <11 ans : gratuit . Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle « Guillaume & Harold » de Gaëlle Bourges – Saison culturelle OMAC

« Guillaume & Harold » by Gaëlle Bourges – OMAC Cultural Season

L’événement Spectacle « Guillaume & Harold » de Gaëlle Bourges – Saison culturelle OMAC Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Suisse Normande