Spectacle Guión en la Unión Espace Culturel La Tréfilerie La Couronne

La Couronne

Spectacle Guión en la Unión

Espace Culturel La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

0 à 12 ans Porteur de Handicap Demandeur d’emploi >

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 19:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Venez assister au spectacle Guión en la Unión par la Cie Flamenca Temperamento Andaluz.. Un spectacle mêlant flamenco, copla andalouse et danse contemporaine, porté par Natalia et Pedro Verdú et Maud Skaky.

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Espace Culturel La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

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English :

Come and see Guión en la Unión by Cie Flamenca Temperamento Andaluz. A show combining flamenco, Andalusian copla and contemporary dance, performed by Natalia and Pedro Verdú and Maud Skaky.

L’événement Spectacle Guión en la Unión La Couronne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême