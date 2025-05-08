Spectacle GUS l’illusionniste

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !

Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.

Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif vous montrer qu’il est complètement « GIVRÉ » ! .

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle GUS l’illusionniste Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage