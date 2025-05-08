Spectacle GUS l’illusionniste Le Touquet-Paris-Plage
Spectacle GUS l’illusionniste Le Touquet-Paris-Plage samedi 11 avril 2026.
Spectacle GUS l’illusionniste
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !
Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.
Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif vous montrer qu’il est complètement « GIVRÉ » ! .
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
