Spectacle Gustave Eiffel en fer et contre tous Square de l’Hôtel de Ville Erquy dimanche 1 mars 2026.

Square de l’Hôtel de Ville L’Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Trois mois avant l’inauguration, les ouvriers de la Tour Eiffel se mettent en grève. Comment Gustave Eiffel, ingénieur visionnaire et emblème du progrès, va-t-il gérer cette crise ? Seul en scène, Alexandre Delimoges nous invite à découvrir l’histoire de ce génie du XIXe siècle et de son environnement: familial, politique et financier.

Du canal de Panama à la statue de la Liberté jusqu’à la construction de la tour, le chemin de croix et de fer d’Eiffel offre une fabuleuse matière romanesque.

Réservation au sein du Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy et sur le site Hello asso. .

Square de l’Hôtel de Ville L’Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

