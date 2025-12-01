Spectacle Gustave et l’arc-en-ciel Mulhouse
Le petit Gustave se réveille ce matin. Au lieu de jouer dans les feuilles mortes comme les autres petits hérissons, il préfère peindre. Dehors dans le jardin, un arc-en-ciel, Gustave s’émerveille devant ses couleurs. Il part à la recherche du trésor de l’arc-en-ciel.
L’histoire originale du spectacle a été créée par Emmanuelle Filippi-Hahn.
A partir de 2 ans. Réservation obligatoire par mail ou téléphone. 0 .
4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr
