Spectacle Gustave et l’arc-en-ciel Mulhouse

Spectacle Gustave et l’arc-en-ciel

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le petit Gustave se réveille ce matin. Au lieu de jouer dans les feuilles mortes comme les autres petits hérissons, il préfère peindre. Dehors dans le jardin, un arc-en-ciel, Gustave s’émerveille devant ses couleurs. Il part à la recherche du trésor de l’arc-en-ciel.

L’histoire originale du spectacle a été créée par Emmanuelle Filippi-Hahn.

A partir de 2 ans. Réservation obligatoire par mail ou téléphone. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

