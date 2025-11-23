SPECTACLE GYM SHOW BAETERRAE Béziers
SPECTACLE GYM SHOW BAETERRAE Béziers dimanche 23 novembre 2025.
SPECTACLE GYM SHOW BAETERRAE
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 18 – 18 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
L’ASB Gym présente un spectacle inédit où gymnastes et élèves de la Gym Prod Academy unissent danse, acrobaties et énergie dans des univers variés.
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 31 16 23 26
English :
ASB Gym presents an original show in which gymnasts and Gym Prod Academy students combine dance, acrobatics and energy in a variety of universes.
German :
Die ASB Gym präsentiert eine neuartige Show, in der Turner und Schüler der Gym Prod Academy Tanz, Akrobatik und Energie in verschiedenen Welten vereinen.
Italiano :
La Palestra ASB presenta uno spettacolo originale in cui ginnasti e studenti della Gym Prod Academy combinano danza, acrobazie ed energia in una varietà di universi.
Espanol :
El ASB Gym presenta un espectáculo original en el que gimnastas y alumnos de la Gym Prod Academy combinan danza, acrobacia y energía en una variedad de universos.
