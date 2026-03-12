Spectacle habiter chez soi · cie noMORPa

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 17:00:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Un.e voyageur.seuse arrive avec sa maison en kit sur son dos et installe sous vos yeux, petit à petit, une maison, sorte de refuge itinérant.

Un.e voyageur.seuse arrive avec sa maison en kit sur son dos et installe sous vos yeux, petit à petit, une maison, sorte de refuge itinérant. Il ou elle construit sa cabane à l’aide des différents matériaux qui la composent tasseaux de bois, tissus, plexiglas, peinture… C’est un jeu à la fois sur l’espace habitable qui se construit mais aussi un jeu avec les matériaux qui sont explorés pendant la construction par leurs sonorités et leur consistance.

Un spectacle qui interroge au travers de l’habitat sur le dedans et le dehors, la présence et l’absence mais aussi sur ce que sont nos espaces d’intimité.

En partenariat avec la Ville de Tours dans le cadre du festival Les petits pots dans les grands

gratuit sur inscription .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

A traveler arrives with a kit house on his or her back, and installs a house, a sort of itinerant refuge, before your very eyes.

L’événement Spectacle habiter chez soi · cie noMORPa Tours a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT 37