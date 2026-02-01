Spectacle Hair du temps Salon Sylvie Coiffure Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Hair du temps

Par le collectif Carton plein, proposé par L’étincelle

Le projet Hair du temps aborde le sujet de l’âge, celui du cheveu comme marqueur social. Le coiffeur sera mis en valeur comme figure populaire indispensable aux microsociabilités quotidiennes, chaman des temps modernes et accompagnateur du vieillissement.

Les artistes exploreront des pistes pour sortir du jeunisme et mieux accepter la vieillesse, la nôtre et celle des autres.

Comment repenser notre rapport à la fragilité et à la vulnérabilité des personnes âgées ?

L’Hair du temps abordera la coiffure comme marqueur social, espace de rébellion ou de normalisation, rituel individuel ou collectif, comme espace politique.

Sur réservation uniquement.Tout public

Salon Sylvie Coiffure 46 rue Thiers Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 contact@letincelle.sddv.fr

English :

By the Carton plein collective, proposed by L?étincelle

The Hair du temps project tackles the subject of age, and hair as a social marker. The hairdresser will be highlighted as a popular figure essential to daily micro-sociability, a modern-day shaman and a companion to aging.

The artists will explore ways out of youthism and better accept old age, both our own and that of others.

How can we rethink our relationship with the frailty and vulnerability of the elderly?

L?Hair du temps looks at hairstyles as social markers, as spaces for rebellion or normalization, as individual or collective rituals, and as political spaces.

By reservation only.

