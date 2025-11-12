Spectacle « HAL 2000 » Rue Jean Urruty Saint-Palais
Spectacle « HAL 2000 » Rue Jean Urruty Saint-Palais mercredi 12 novembre 2025.
Spectacle « HAL 2000 »
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Accompagné d’un batteur et d’un trompettiste, Vincent2000 met en scène des histoires chantées sur des compositions
pop-électroniques. Une aventure audiovisuelle qui parle de l’Humain d’un point de vue original celui d’une intelligence artificielle. A partir de 8 ans. .
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Spectacle « HAL 2000 »
German : Spectacle « HAL 2000 »
Italiano :
Espanol : Spectacle « HAL 2000 »
L’événement Spectacle « HAL 2000 » Saint-Palais a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque