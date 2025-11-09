Spectacle Hal2000 Louhossoa
Spectacle Hal2000 Louhossoa dimanche 9 novembre 2025.
Spectacle Hal2000
Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Accompagné d’un batteur et d’un trompettiste, Vincent2000 met en scène des histoires chantées sur des compositions pop-électroniques. Une aventure audiovisuelle qui parle de l’Humain d’un point de vue original celui d’une intelligence artificielle. A partir de 8ans, 50min. .
Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
