Spectacle Hal2000 Louhossoa

Spectacle Hal2000 Louhossoa dimanche 9 novembre 2025.

Spectacle Hal2000

Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Accompagné d’un batteur et d’un trompettiste, Vincent2000 met en scène des histoires chantées sur des compositions pop-électroniques. Une aventure audiovisuelle qui parle de l’Humain d’un point de vue original celui d’une intelligence artificielle. A partir de 8ans, 50min. .

Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

