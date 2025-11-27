Spectacle Halima, une dent contre Adam ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle Halima, une dent contre Adam

ZA Les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Étudiants, chômeurs, -18 ans, + 65 ans, CE partenaires, Cézam, Pass time offre permanente uniquement, groupe + de 10 personnes.sur une commande, carte PMR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:45:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Après de longues années de recherches, Halima se spécialise dans l’étude des primates. Plus précisément, celle des bono… heu… des hommes avec une interrogation sur le fonctionnement des relations hommes/femmes. Son verdict Plutôt mâle, on dirait !

.

ZA Les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

After many years of research, Halima specializes in the study of primates. More specifically, the study of male bono? heu? with a focus on the functioning of male/female relationships. Her verdict: Rather male, it seems!

German :

Nach langjähriger Forschung hat sich Halima auf das Studium von Primaten spezialisiert. Genauer gesagt, auf die Bono? äh? der Männer, wobei sie sich mit der Frage beschäftigt, wie die Beziehungen zwischen Männern und Frauen funktionieren. Ihr Urteil: Eher männlich, wie es scheint!

Italiano :

Dopo molti anni di ricerca, Halima si è specializzata nello studio dei primati. Più precisamente, lo studio dei maschi bono? er? con particolare attenzione al funzionamento delle relazioni uomo-donna. Il suo giudizio: Piuttosto maschile, a quanto pare!

Espanol :

Tras muchos años de investigación, Halima se especializa en el estudio de los primates. Más concretamente, en el estudio de los machos, centrándose en cómo funcionan las relaciones entre machos y hembras. Su veredicto: ¡Más bien macho, parece!

L’événement Spectacle Halima, une dent contre Adam Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême