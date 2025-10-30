Spectacle Halloween A.L.I.C.E Route de Bours Bordères-sur-l’Échez

Spectacle Halloween A.L.I.C.E Route de Bours Bordères-sur-l’Échez jeudi 30 octobre 2025.

Spectacle Halloween A.L.I.C.E

Route de Bours BORDERES-SUR-L’ECHEZ Bordères-sur-l’Échez Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-30

De 20h à 23h Départ toutes les 30 minutes

Spectacle itinérant Durée 1 heure environ interdit aux moins de 15 ans

Il y a quelques années, un incendie a ravagé le centre A.L.I.C.E. qui accueillait des adolescents à problèmes.

Un groupe d’une vingtaine de parents a voulu découvrir ce qu’il s’était vraiment passé…

Mais depuis leur disparition, personne n’a osé y remettre les pieds.

Jusqu’à aujourd’hui.

Vous ferez partie de ceux qui osent entrer.

Marchez à travers les couloirs calcinés et les ombres du passé.

Chaque pas vous rapprochera de la vérité… ou de ce qui reste d’eux.

Préparez-vous à vivre une expérience immersive inoubliable — entre théâtre, frisson et mystère.

Réservation obligatoire Places limitées

Réservez votre créneau dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard !

Infos pratiques

– Merci d’arriver 15 min avant l’horaire choisi

– Prévoir chaussures de marche et vêtements de pluie

– Emplacements pour véhicule Parking Gamm Vert

RÉSERVATION > voir site internet

.

Route de Bours BORDERES-SUR-L’ECHEZ Bordères-sur-l’Échez 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

From 8pm to 11pm ? Departure every 30 minutes

Touring show Duration: approx. 1 hour forbidden for children under 15

A few years ago, a fire destroyed the A.L.I.C.E. center for troubled teenagers.

A group of twenty or so parents set out to find out what really happened?

But since their disappearance, no one has dared set foot there again.

Until now.

You’ll be among those who dare to enter.

Walk through the charred corridors and the shadows of the past.

Each step will bring you closer to the truth? or to what’s left of them.

Prepare yourself for an unforgettable immersive experience a blend of theater, thrills and mystery.

Reservations essential Places limited

Reserve your slot now before it’s too late!

Practical info

– Please arrive 15 min before your chosen time

– Bring walking shoes and rain gear

– Parking spaces Parking Gamm Vert

RESERVATION > see website

German :

Von 20 Uhr bis 23 Uhr ? Abfahrt alle 30 Minuten

Wandervorstellung Dauer: ca. 1 Stunde verboten für Kinder unter 15 Jahren

Vor einigen Jahren wurde das A.L.I.C.E.-Zentrum, in dem problematische Jugendliche untergebracht waren, durch ein Feuer zerstört.

Eine Gruppe von etwa 20 Eltern wollte herausfinden, was damals wirklich passiert war

Aber seit sie verschwunden sind, hat sich niemand mehr getraut, das Zentrum zu betreten.

Bis heute.

Du wirst einer derjenigen sein, die es wagen, das Haus zu betreten.

Gehen Sie durch die verkohlten Korridore und die Schatten der Vergangenheit.

Jeder Schritt wird Sie der Wahrheit näher bringen oder dem, was von ihnen übrig geblieben ist.

Machen Sie sich bereit für ein unvergessliches, immersives Erlebnis zwischen Theater, Nervenkitzel und Mysterium.

Reservierung erforderlich Begrenzte Plätze

Sichern Sie sich jetzt Ihren Termin, bevor es zu spät ist!

Praktische Infos:

– Bitte kommen Sie 15 min vor der gewählten Zeit an

– Wanderschuhe und Regenkleidung mitbringen

– Stellplätze für Fahrzeuge: Parkplatz Gamm Vert

RESERVIERUNG > siehe Website

Italiano :

Dalle 20:00 alle 23:00 ? Partenza ogni 30 minuti

Spettacolo itinerante Durata: circa 1 ora vietato ai minori di 15 anni

Alcuni anni fa, un incendio distrusse il centro A.L.I.C.E. per adolescenti problematici.

Un gruppo di una ventina di genitori si mette in viaggio per scoprire cosa è successo davvero?

Ma dalla loro scomparsa, nessuno ha più osato metterci piede.

Fino ad oggi.

Sarete tra coloro che oseranno entrare.

Attraversate i corridoi carbonizzati e le ombre del passato.

Ogni passo vi porterà più vicino alla verità o a ciò che ne rimane.

Preparatevi a un’esperienza immersiva indimenticabile, un mix di teatro, brividi e mistero.

Prenotazione essenziale Posti limitati

Prenotate subito il vostro posto prima che sia troppo tardi!

Informazioni pratiche:

– Si prega di arrivare 15 minuti prima dell’orario prescelto

– Portare scarpe da trekking e abbigliamento da pioggia

– Parcheggi Parcheggio Gamm Vert

PRENOTAZIONE > vedi sito web

Espanol :

De 20h00 a 23h00 ? Salida cada 30 minutos

Espectáculo itinerante Duración: 1 hora aproximadamente prohibido a menores de 15 años

Hace unos años, un incendio destruyó el centro A.L.I.C.E. para adolescentes con problemas.

Una veintena de padres se propone averiguar qué ocurrió realmente..

Pero desde su desaparición, nadie se ha atrevido a volver a poner un pie allí.

Hasta ahora.

Usted estará entre los que se atrevan a entrar.

Camina por los pasillos carbonizados y las sombras del pasado.

Cada paso te acercará más a la verdad… o a lo que queda de ella.

Prepárese para una experiencia de inmersión inolvidable… una mezcla de teatro, emoción y misterio.

Imprescindible reservar Plazas limitadas

Reserve su plaza antes de que sea demasiado tarde

Información práctica:

– Llegue 15 minutos antes de la hora elegida

– Llevar calzado para caminar y ropa de lluvia

– Plazas de aparcamiento Parking Gamm Vert

RESERVAS > ver sitio web

L’événement Spectacle Halloween A.L.I.C.E Bordères-sur-l’Échez a été mis à jour le 2025-10-17 par OT de Tarbes|CDT65