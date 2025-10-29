Spectacle « Hanako » Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Spectacle « Hanako » Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle « Hanako »

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Lorsque ses parents sont portés disparus en mer, Meï est recueillie par sa tante Hanako qu’elle n’a pas vue depuis longtemps. Au fil de leurs aventures, elles créent une relation forte.

Au fil de leurs aventures, elles créent une relation forte. Cette vieille tante, à la fois rassurante et fantasque, insuffle tendresse et poésie à ces quelques jours passés ensemble.

D’après le texte Oncle Éléphant d’Arnold Lobel. À partir de 5 ans. 45 min.

May-Lisa Lebert & Cléa Michelini

• création, jeu & mise en scène

Valéry Dekowski • aide à la mise en scène & création lumière

Nicolas Camus • création musicale & vidéo

Stéphanie Burkhardt • création textile & picturale .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Spectacle « Hanako »

When her parents go missing at sea, Meï is taken in by her aunt Hanako, whom she hasn’t seen for a long time. In the course of their adventures, they form a strong relationship.

German : Spectacle « Hanako »

Als ihre Eltern auf See vermisst werden, wird Meï von ihrer Tante Hanako aufgenommen, die sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Auf ihren Abenteuern entwickeln die beiden eine starke Beziehung zueinander.

Italiano :

Quando i suoi genitori scompaiono in mare, Meï viene accolta dalla zia Hanako, che non vede da molto tempo. Nel corso delle loro avventure, le due formano un forte legame.

Espanol :

Cuando sus padres desaparecen en el mar, Meï es acogida por su tía Hanako, a la que no veía desde hacía mucho tiempo. En el transcurso de sus aventuras, entablan una fuerte relación.

