SPECTACLE : Handle with Care MAIF Social Club Paris

Le lieu reçoit une boîte.

Les instructions sont claires :

Réunissez un groupe d’individus, à une certaine date, à une certaine heure.

Demandez au public de s’asseoir. Placez la boîte au centre de la scène.

Le public attend. Puis un membre du public se lève et ouvre la boîte.

Le spectacle a commencé.

Dans Handle with Care, Ontroerend Goed vous cède le contrôle total. À vous de choisir comment participer, que ce soit en prenant les devants ou en observant les autres prendre des décisions qui lancent le spectacle dans des directions inattendues. Ainsi vous produisez tous ensemble une expérience très spéciale, farcie de réflexions sur le temps, la finitude et la communauté.

Ne vous inquiétez pas : il n’y a pas de mauvais choix dans Handle with Care. Vous le ferez de toute façon très bien. Pendant une heure, vous allez vivre une expérience exceptionnelle, unique, impossible à reproduire. Ici. Maintenant. Ensemble. Personne ne vous épie. Ce qui est à vous, reste entre vous. Prenez-en bien soin.

Et envoyez-nous une carte postale.

Bien à vous,

Ontroerend Goed.

« Il n’y a pas d’étrangers ici mais simplement des amis que vous n’avez pas encore rencontrés. »

– William Butler Yeats

Handle with Care est du théâtre dépouillé jusqu’à l’essentiel. Ici, pas d’acteur ni de moyen technique. Uniquement une boîte, vous et le jeu.

