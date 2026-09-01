Informations pratiques

Rion-des-Landes

Spectacle Hansel et Gretel

148 Avenue Albert Poisson Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle proposé par la Cie des Porteurs d’histoires

Hansel et Gretel, abandonnés dans une forêt obscure, doivent affronter la dureté du quotidien et la cruauté du monde des adultes

Spectacle proposé par la Cie des Porteurs d’histoires

Hansel et Gretel, abandonnés dans une forêt obscure, doivent affronter la dureté du quotidien et la cruauté du monde des adultes. La peur, la faim et le doute s’immiscent dans leurs jeunes esprits, mais leur incroyable résilience, leur courage et leur soif de vivre les poussent à avancer, malgré les obstacles. La maison en pain d’épices, la sorcière terrifiante, la quête de liberté… chaque élément du conte est traversé avec subtilité, offrant une lecture joyeuse et nuancée de cette histoire universelle. .

148 Avenue Albert Poisson Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

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English : Spectacle Hansel et Gretel

A performance presented by the Cie des Porteurs d’histoires

Hansel and Gretel, abandoned in a dark forest, must face the hardships of daily life and the cruelty of the adult world

L’événement Spectacle Hansel et Gretel Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Tartas