Spectacle Happi Hour, l'impro sans modération La Petite Scène Montélimar Montélimar vendredi 12 décembre 2025.
La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Dans une ambiance très musicale, trois serveurs en nœud papillon vous serviront des sketchs inédits à partir des sujets que vous aurez commandés. Hilarité garantie.
1h30 de rires servis sur un plateau.
La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
In a highly musical atmosphere, three waiters in butterfly bows will serve up original sketches based on the subjects you’ve ordered. Hilarity guaranteed.
1h30 of laughter served up on a platter.
