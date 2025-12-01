Spectacle Happi Hour, l’impro sans modération La Petite Scène Montélimar Montélimar

Spectacle Happi Hour, l’impro sans modération

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Dans une ambiance très musicale, trois serveurs en nœud papillon vous serviront des sketchs inédits à partir des sujets que vous aurez commandés. Hilarité garantie.

1h30 de rires servis sur un plateau.

English :

In a highly musical atmosphere, three waiters in butterfly bows will serve up original sketches based on the subjects you’ve ordered. Hilarity guaranteed.

1h30 of laughter served up on a platter.

