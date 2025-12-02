Spectacle Harlem Globetrotters Chartres

Spectacle Harlem Globetrotters

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Début : Mercredi 2026-03-11 20:00:00

Après avoir foulé les parquets des 5 continents, les Harlem Globetrotters reprennent la route pour célébrer leurs 100 ans !

L’occasion de vivre un moment familial et de voir les stars du basket-ball réaliser des dunks défiant la gravité et figures changeant le cours du match, les fans pourront ressentir l’histoire, la joie et le plaisir que seuls les Globetrotters peuvent offrir. Pour la première fois, l’équipe dévoilera également ses nouveaux maillots 100 Year , rendant hommage à un siècle d’influence mondiale, alors qu’elle affrontera ses rivaux de longue date, les Washington Generals. MAGIC PASS Grâce au Magic Pass venez rencontrer avec votre famille 3 des membres de l’équipe des Harlem Globetrotters, prendre des photos avec eux, participer à divers ateliers (tricks, dribble …) et accéder avant tout le monde au stand de merchandising. 38.25 .

English :

After treading floors on 5 continents, the Harlem Globetrotters are back on the road to celebrate their 100th anniversary!

