Spectacle harpe, conte & projection Le conte de la princesse Kaguya Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Spectacle harpe, conte & projection Le conte de la princesse Kaguya

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Considéré comme le plus ancien conte japonais, qui suit l’histoire de cette jeune fille de la Lune, illustré de musiques traditionnelles, arrangées pour harpes et divers instruments. Durée 50 min.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

English :

Considered the oldest Japanese tale, it follows the story of the Moon Maiden, illustrated with traditional music arranged for harp and various instruments. Running time: 50 min.

German :

Gilt als das älteste japanische Märchen, das der Geschichte dieses Mondmädchens folgt, illustriert mit traditioneller Musik, arrangiert für Harfe und verschiedene Instrumente. Dauer: 50 Min.

Italiano :

Considerato il più antico racconto giapponese, segue la storia di questa giovane ragazza della Luna, illustrata con musiche tradizionali arrangiate per arpe e strumenti vari. Durata: 50 minuti.

Espanol :

Considerado el cuento japonés más antiguo, sigue la historia de esta joven de la Luna, ilustrada con música tradicional arreglada para arpas y diversos instrumentos. Duración: 50 min.

