Spectacle: hasard ou coïncidence ? Pornic

Spectacle: hasard ou coïncidence ? Pornic mercredi 23 juillet 2025.

Spectacle: hasard ou coïncidence ?

1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-23 20:30:00

fin : 2025-07-23 21:30:00

2025-07-23

Spectacle proposé par le café-théâtre Le Poche.

Gilles Rollilni nous propose un spectacle mêlant magie et mentalisme.

Etre mentaliste c’est utiliser ses cinq sens pour faire croire qu’il en existe un sixième, le sens du merveilleux, de l’interrogation, de l’étonnement. Est-il possible d’influencer le hasard pour gagner à la loterie ? Quelle est la part de l’émerveillement, du rêve, du mystère ? Ceux qui viendront avec des certitudes repartiront assurément avec des doutes… et inversement.

1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

A show put on by café-théâtre Le Poche.

German :

Eine Aufführung, die vom Café-Theater Le Poche angeboten wird.

Italiano :

Uno spettacolo realizzato dal café-théâtre Le Poche.

Espanol :

Espectáculo del café-teatro Le Poche.

