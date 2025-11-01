Spectacle: hasard ou coïncidence ? Pornic
Spectacle de magie et mentalisme par Gilles Rollini au café-théâtre Le Poche.
Etre mentaliste c’est utiliser ses cinq sens pour faire croire qu’il en existe un sixième, le sens du merveilleux, de l’interrogation, de l’étonnement.
Est-il possible d’influencer le hasard pour gagner à la loterie ?
Quelle est la part de l’émerveillement, du rêve, du mystère ?
Ceux qui viendront avec des certitudes repartiront assurément avec des doutes… et inversement. .
English :
Magic and mentalism show by Gilles Rollini at café-théâtre Le Poche.
German :
Zauber- und Mentalismusshow von Gilles Rollini im Café-Theater Le Poche.
Italiano :
Spettacolo di magia e mentalismo di Gilles Rollini al café-théâtre Le Poche.
Espanol :
Espectáculo de magia y mentalismo de Gilles Rollini en Le Poche café-théâtre.
