Spectacle: hasard ou coïncidence ? Pornic

Spectacle: hasard ou coïncidence ?

Spectacle de magie et mentalisme par Gilles Rollini au café-théâtre Le Poche.



Etre mentaliste c’est utiliser ses cinq sens pour faire croire qu’il en existe un sixième, le sens du merveilleux, de l’interrogation, de l’étonnement.

Est-il possible d’influencer le hasard pour gagner à la loterie ?

Quelle est la part de l’émerveillement, du rêve, du mystère ?

Ceux qui viendront avec des certitudes repartiront assurément avec des doutes… et inversement. .

English :

Magic and mentalism show by Gilles Rollini at café-théâtre Le Poche.

German :

Zauber- und Mentalismusshow von Gilles Rollini im Café-Theater Le Poche.

Italiano :

Spettacolo di magia e mentalismo di Gilles Rollini al café-théâtre Le Poche.

Espanol :

Espectáculo de magia y mentalismo de Gilles Rollini en Le Poche café-théâtre.

