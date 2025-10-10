Spectacle Hatiao Club Place de l’Eglise Trégueux

Spectacle Hatiao Club Place de l’Eglise Trégueux vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle Hatiao Club

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

2025-10-10

Cabaret breton pour deux acteurs chanteurs et un musicien.

Azou, grand-mère bretonne aux mille visages, meurt, à l’âge qu’il faut, comme elle le voulait. Ses trois petits-enfants découvrent alors qu’elle tenait un lieu, en secret le Hatiao Club.

La veille de son enterrement, comme un adieu, chargés de curiosité, le cœur lourd de cette perte, ils se rendent sur le lieu. Les portes s’ouvrent, les tiroirs, les mystères, ils enquêtent en musique, en chanson, autour d’une omelette et d’une tartine de beurre.

Un spectacle jubilatoire fort en émotions, qui célèbre la vie haute en couleurs, à partager sans modération entre toutes les générations. Spectacle proposé dans le cadre de la Semaine Bleue, organisée par le Centre social

Le Tremplin et qui met à l’honneur la place des aînés et les liens intergénérationnels dans notre société.

A partir de 8 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

