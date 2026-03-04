Spectacle Haut en couleurs ! Amiens

Spectacle Haut en couleurs !

Le Safran 3, rue Georges Guynemer Amiens Somme

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-04-08

Début : 10:30:00

fin : 11:15:00

Date(s) :

2026-04-08

Par la compagnie Les Sœurs Lampion

Sur un air de trompette, c’est l’ouverture d’un livre qui dévoile le pictogramme de chaque numéro et c’est ensuite un cadre doré inspiré du kamishibaï, qui fera apparaître la couleur du tableau. S’appuyant sur la langue des signes et des

pictogrammes, elles ouvrent de nouveaux canaux de communication. Tantôt danseuses, magiciennes ou manipulatrices d’objets, elles donnent vie à des tableaux en alternant poésie et exploit.

Tout public | Sur inscription

Tout public | Sur inscription .

Le Safran 3, rue Georges Guynemer Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 20

English :

By company Les S?urs Lampion

To the tune of a trumpet, a book is opened to reveal the pictogram of each number, followed by a kamishibai-inspired golden frame that reveals the color of the painting. Relying on sign language and pictograms

pictograms, they open up new channels of communication. Whether dancers, magicians or object manipulators, they bring tableaux to life, alternating poetry and exploit.

Open to all | Registration required

